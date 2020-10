Atalanta, Percassi vola basso: “Non parlo di scudetto ma giochiamo per vincere sempre” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non fissa obiettivi ma neppure si mette dei limiti. Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi vuole il giusto equilibrio tra la voglia di continuare a "volare" e la consapevolezza di non essere, forse, ancora a livello delle vere big d'Europa. Parlando a L'Eco di Bergamo, il numero uno della Dea ha spiegato le ambizioni del suo club.Percassi: "Non parlo di scudetto ma..."caption id="attachment 925025" align="alignnone" width="498" Percassi Atalanta (getty images)/caption"scudetto? E perché dovrei parlare di scudetto? Poi perdi due partite e sei il presuntuoso che s’è schiantato", ha detto senza mezze misure Percassi. "Semplicemente non colloco ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non fissa obiettivi ma neppure si mette dei limiti. Il presidente dell’Antoniovuole il giusto equilibrio tra la voglia di continuare a "re" e la consapevolezza di non essere, forse, ancora a livello delle vere big d'Europa. Parlando a L'Eco di Bergamo, il numero uno della Dea ha spiegato le ambizioni del suo club.: "Nondima..."caption id="attachment 925025" align="alignnone" width="498"(getty images)/caption"? E perché dovrei parlare di? Poi perdi due partite e sei il presuntuoso che s’è schiantato", ha detto senza mezze misure. "Semplicemente non colloco ...

