Ascoli | crolla solaio di un palazzo in costruzione | ferito un operaio | è gravissimo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Dramma a San Benedetto del Tronto , in provincia diPiceno, dove èta una porzione didi un edificio inin via della Liberazione e ha provocato il ferimento di un ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Ascoli, crolla solaio di un palazzo in costruzione: morto un operaio, ferito un collega - leggoit : Ascoli, crolla solaio di un palazzo in costruzione: morto un operaio, ferito un collega -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoli crolla

Tragedia nel primo pomeriggio di lunedì 12 ottobre a San Benedetto del Tronto, dove un operaio ha perso la vita e alcuni altri sono rimasti feriti a seguito del crollo di un edificio in costruzione. I ...SAN BENEDETTO - Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in seguito al crollo di una porzione di solaio di un edificio in costruzione. L'incidente è avvenuto a ...