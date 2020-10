Anm | addetti in sciopero | ferme a Napoli le quattro funicolari

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ha raggiunto quota 49 per cento l’adesione allodeglialledi, in conseguenza dellodi otto ore, dalle 9 alle 17, proclamato da Filt Cgil Uiltrasporti e Ugl Fna. L’ultima corsa e’ stata effettuata alle ore 9,20. Per gli utenti della funicolare di Mergellina, come ogni giorno, prevista dalle ore 14 una navetta sostitutiva. A comunicarlo è l’Anm. Dalle ore 10,40 intanto è ripartito il servizio della Funicolare centrale.ancora quelle di Chiaia, Mergellina e Montesanto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.