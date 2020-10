(Di lunedì 12 ottobre 2020)investimenti – C’è anche Andrea– presidenteJuventus – dietro il fondo Bluegem, il compagno di viaggio che l’imprenditore Stefano Banfo (proprietario dell’azienda Medavita) ha trovato per comprare il gruppo Panzeri Diffusion di Malnate e per farsi spazio neldei. Banfo e Bluegem – scrive l’Economia del Corriere … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

gabbianismo : RT @CalcioFinanza: Andrea #Agnelli investe nel mercato della cura dei capelli - SmolCactusJack : RT @CalcioFinanza: Andrea #Agnelli investe nel mercato della cura dei capelli - BrunoGiovanni6 : RT @CalcioFinanza: Andrea #Agnelli investe nel mercato della cura dei capelli - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: Andrea #Agnelli investe nel mercato della cura dei capelli - Lopez92Paul : RT @CalcioFinanza: Andrea #Agnelli investe nel mercato della cura dei capelli -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli investe

TUTTO mercato WEB

Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso del punto della situazione sull'emergenza Coronavirus, è tornato anche su Juve-Napoli e la dec ...Juventus-Napoli continua a far parlare di sé, interviene De Luca: "Chi non ha lealtà e onore non può parlare di valori sportivi".