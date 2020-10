Vialli: «Quest’anno sarà difficile per la Juventus, c’è appagamento» (Di domenica 11 ottobre 2020) Secondo Gianluca Vialli, il senso di appagamento sarà l’avversario più grande della Juventus nella sua corsa al decimo Scudetto consecutivo. Gianluca Vialli, capo delegazione della nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche della corsa Scudetto. Ecco le sue parole. Juventus – «Credo che quest’anno sia difficile per la Juve. Ma questo al di là del cambiamento di allenatore. È quasi fisiologico, dopo nove anni, che gli altri abbiano trovato le contromisure e che tu possa sentirti un po’ appagato. Anche se il senso di appagamento alla Juve, io ne so qualcosa, non esiste, non è previsto». CAMPIONATO APERTO – «Alla ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Secondo Gianluca, il senso disarà l’avversario più grande dellanella sua corsa al decimo Scudetto consecutivo. Gianluca, capo delegazione della nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche della corsa Scudetto. Ecco le sue parole.– «Credo che quest’anno siaper la Juve. Ma questo al di là del cambiamento di allenatore. È quasi fisiologico, dopo nove anni, che gli altri abbiano trovato le contromisure e che tu possa sentirti un po’ appagato. Anche se il senso dialla Juve, io ne so qualcosa, non esiste, non è previsto». CAMPIONATO APERTO – «Alla ...

sportli26181512 : Vialli: 'Juve, quest'anno è più dura. Mi sarebbe piaciuto giocare nell'Atalanta': Vialli: 'Juve, quest'anno è più d… - Gazzetta_it : Walter Veltroni intervista Gianluca #Vialli: 'La #Juve ha sempre fame ma quest'anno è più dura. Mi sarebbe piaciuto… - junews24com : Vialli: «Juve appagata? Non esiste. Ma il campionato quest'anno è aperto» - - ilbianconerocom : Vialli: 'Juve, quest'anno sarà dura. Io ultimo capitano ad alzare la Coppa? La gente me lo dice, ma non mi piace'… - ArmandoSgreccia : Cari amici ha parlato Farinata degli Uberti(Capello):scudetto tra inter e napoli milan e roma per la Champions. E n… -

Ultime Notizie dalla rete : Vialli Quest’anno Bologna - Sampdoria, 2-1, Serie A 2019 giornata 9 La Repubblica