Tragedia ad Apice | meccanico si toglie la vita nella propria officina

(Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –in contrada San Donato nel tardo pomeriggio di oggi. Un 61enne è stato trovato privo disuadove esercitava la professione diriparatore di automobili. Secondo le prime testimonianze emerse, la morte dell’uomo sarebbe da attribuire ad un suicidio. Per fare chiarezza sull’accaduto, stanno indagando i Carabinieri della locale Stazione che sono giunti sul posto unitamente ai sanitari del 118 ma l’uomo era già deceduto: il loro intervento è statoinutile perché non hanno potuto fare altro che costatare la morte dell’uomo, che lascia la moglie e due figli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

