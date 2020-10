Torino, in 300 a un rave party in un capannone abbandonato: nessuna misura di sicurezza, intervengono i carabinieri (Di domenica 11 ottobre 2020) Oltre 300 ragazzi ammassati in un capannone abbandonato, senza mascherine né distanziamento, per un rave party. È quanto successo nella notte in Strada della Cebrosa, a Settimo Torinese: giovani e giovanissimi si sono dati appuntamento attraverso i canali social e si sono ritrovati in uno stabile dismesso, con musica a palla e sballo, in aperta violazione delle norme anti-Covid. Subito i residenti hanno allertato i carabinieri di Chivasso che sono intervenuti facendo defluire i presenti. La zona era già stata teatro di un rave party lo scorso 30 agosto, sempre all’interno di una fabbrica abbandonata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Oltre 300 ragazzi ammassati in un, senza mascherine né distanziamento, per un. &Eg; quanto successo nella notte in Strada della Cebrosa, a Settimo Torinese: giovani e giovanissimi si sono dati appuntamento attrso i canali social e si sono ritrovati in uno stabile dismesso, con musica a palla e sballo, in aperta violazione delle norme anti-Covid. Subito i residenti hanno allertato idi Chivasso che sono intervenuti facendo defluire i presenti. La zona era gi&ag; stata teatro di unlo scorso 30 agosto, sempre all’interno di una fabbrica abbandonata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

brumas00 : RT @LaStampa: Stanotte, a Settimo Torinese, i carabinieri hanno scoperto un rave party in corso con circa 300 persone. - MassimoChiaram7 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Torino: in 300 a rave party senza mascherine e distanziamento #raveparty - Francesco_Riz : RT @MediasetTgcom24: Covid, Torino: in 300 a rave party senza mascherine e distanziamento #raveparty - MediasetTgcom24 : Covid, Torino: in 300 a rave party senza mascherine e distanziamento #raveparty - LaStampa : Stanotte, a Settimo Torinese, i carabinieri hanno scoperto un rave party in corso con circa 300 persone. -