Spagna, Luis Enrique: "Cerco 23 giocatori disposti a dare tutto" (Di domenica 11 ottobre 2020) "Non c'è niente che non mi sia piaciuto. La maggior parte della partita è andata molto bene. Sono molto orgoglioso della fase finale della gara perché in un altro momento avremmo arretrato il baricentro e invece abbiamo portato avanti la squadra in modo da non concedere opportunità all'avversario". Queste le dichiarazioni del Ct della Spagna Luis Enrique a proposito della vittoria sulla Svizzera per 1-0 in Nations League grazie alla rete in avvio di Oyarzabal. "Per me tutte le partite sono importanti, stiamo cercando di generare competitività, formare una squadra di 23 calciatori disposti a giocare e dare il meglio. Le rotazioni dipenderanno da quello che vediamo in questi giorni", ha concluso l'ex Roma ai microfoni di TVE.

