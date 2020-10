Serie A | ingaggi allenatori | Conte primo | staccati gli altri Pirlo 7° | ultimo Liverani

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo un’analisi suglidei calciatori e delle squadre diA, la Gazzetta dello Sport oggi ha dedicato uno speciale suglidegliin massima. Un’analisi molto interessante che fa capire come tra il, e il resto del gruppo, ci sia una differenza di quasi 10 milioni dio. Il tecnico dell’Inter, infatti, guida il gruppo con 12 milioni di euro netti di stipendio annui. Il secondo, Fonseca della Roma, è a 2,5 milioni e guida un gruppo compatto. Questo fa capire la netta differenza tra l’ex CT della Nazionale e tutti gli. Non a caso,è l’unico allenatore ad aver vinto uno Scudetto (per la precisione 3 Scudetti e una ...