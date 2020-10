Robinho firma con il Santos | guadagnerà 230 euro al mese

(Di domenica 11 ottobre 2020)è pronto a vestire la maglia delper la quarta volta in carriera. L’attaccante brasiliano, che aveva già giocato per il club bianconero, nel triennio 2002/05 e nel corso di due prestiti nel 2010 e 2014/15, è stato nuovamente ingaggiato per aiutare la squadra. Il suo stipendio sarà simbolico, poiché l’ex Milan arriverà a percepire la magra cifra di 230al. Para encerrar o sábado, nós reunimos 7️⃣ momentos marcantes docom o #MantoSagrado! #TheLastPedal 🚲 pic.twitter.com/jFETdPEHqK —Futebol Clube (@FC) October 11, 2020

