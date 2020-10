‘Ndrangheta, arrestato a Barcellona Vittorio Raso detto “Esaurito”: era latitante dal 2018 (Di domenica 11 ottobre 2020) L’hanno preso a Barcellona, nonostante usasse generalità e documenti finti. È durata due anni la latitanza di Vittorio Raso, uomo di ‘ndrangheta, arrestato a Barcellona grazie alla collaborazione tra la polizia di Stato e la Policia Nazional spagnola. Quarantuno anni, soprannominato “Esaurito“, personaggio di spicco della ‘ndrangheta calabrese radicata a Torino, nell’ambito della quale riveste la carica di “Vangelo”, inserito nella consorteria della famiglia Crea, che regge il “Crimine” del capoluogo torinese. Era latitante dal 2018 in seguito ad una condanna in primo grado a vent’anni per traffico internazionale di droga. “La cattura rappresenta l’esito dell’investigazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) L’hanno preso a, nonostante usasse generalità e documenti finti. È durata due anni la latitanza di, uomo di ‘ndrangheta,grazie alla collaborazione tra la polizia di Stato e la Policia Nazional spagnola. Quarantuno anni, soprannominato “Esaurito“, personaggio di spicco della ‘ndrangheta calabrese radicata a Torino, nell’ambito della quale riveste la carica di “Vangelo”, inserito nella consorteria della famiglia Crea, che regge il “Crimine” del capoluogo torinese. Eradalin seguito ad una condanna in primo grado a vent’anni per traffico internazionale di droga. “La cattura rappresenta l’esito dell’investigazione ...

poliziadistato : Sequestrati beni per un milione di euro a un ex trafficante di droga collegato alla cosca di ’Ndrangheta dei “Mancu… - SkyTG24 : #Torino 'ndrangheta, arrestato a Barcellona latitante dal 2018 - pillamaro : ('Camorrista' arrestato a Scalea, il Plauso di Graziano Di Natale (Commissione regionale contro Ndrangheta)) è stat… - ClaudioPompili : @matteosalvinimi Occhio che nel partito della tua alleata hanno già arrestato 4-5 persone per ndrangheta... Quelli… - giocammello : RT @patriziafloris6: @Fabio64356227 Meloni tu sei una truffa nata, di ruberie ne conosci abbastanza più tu che il M5??, sei nata da quel p… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta arrestato Ivana Fava, il marito Nino Creazzo indagato per 'ndragheta: "Sono con lo Stato" Corriere della Sera