Milan | Ibrahimovic oggi torna ad allenarsi a Milanello

(Di domenica 11 ottobre 2020) Finirà ufficialmentel’isolamento di Zlatan. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, lo svedese è atteso in giornata aello perre adin gruppo. Per due settimane è stato costretto a rimanere a casa, causa Covid-19, non fermando chiaramente i suoi allenamenti personali, nel limite del possibile, con esercizi e sedute quotidiane. DaIbra si rimetterà a lavorare seriamente per recuperare una condizione accettabile in vista del derby con l’Inter di sabato prossimo. Zlatan non si allena in gruppo dal 24 settembre scorso, dalla vigilia della sfida di Europa League con il Bodo/Glimt. Fonte Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.