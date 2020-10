Maria De Filippi disperata: “Non c’è stato più niente da fare” (Di domenica 11 ottobre 2020) Questo articolo Maria De Filippi disperata: “Non c’è stato più niente da fare” . Maria De Filippi è davvero triste per quello che è successo pochi giorni fa e che purtroppo è venuta a sapere: la conduttrice è amareggiata. Maria De Filippi nel corso degli anni ha formato decine e decine di coppie durante Uomini e Donne, il suo programma che va in onda ormai da parecchi anni su … Leggi su youmovies (Di domenica 11 ottobre 2020) Questo articoloDe: “Non c’èpiùda fare” .Deè davvero triste per quello che è successo pochi giorni fa e che purtroppo è venuta a sapere: la conduttrice è amareggiata.Denel corso degli anni ha formato decine e decine di coppie durante Uomini e Donne, il suo programma che va in onda ormai da parecchi anni su …

stanzaselvaggia : Quando un giornalista de La Provincia pavese scoprì l’amore tra Costanzo e la De Filippi e Costanzo bloccó lo scoop… - BigFabi_ : RT @yleniaindenial: Maria De Filippi e Sabrina Ferilli il duo comico di cui non sapevamo di avere bisogno sempre. #tusiquevales - zazoomblog : Domenica IN tutti gli ospiti dell’11 ottobre 2020: grande attesa per Maria de Filippi - #Domenica #tutti #ospiti… - williamhogws : ma maria de filippi mi può dire chi ha scritto il messaggio sono molto curioso sicuramente non è sérafine - zazoomblog : Domenica IN tutti gli ospiti dell’11 ottobre 2020: grande attesa per Maria de Filippi - #Domenica #tutti #ospiti… -