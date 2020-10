L’Allieva 3, oggi non va in onda: quando slitta la terza puntata (Di domenica 11 ottobre 2020) Brutta sorpresa per i fan de L’Allieva. La popolare fiction di Rai 1 con protagonisti Alessandra Mastronardi nei panni di Alice e Lino Guanciale in quelli del dottor Claudio Conforti si ferma momentaneamente e la terza puntata non va in onda domenica 11 ottobre come ci si potrebbe aspettare. Al suo posto, dalle 20.30, c’è l’incontro di Nations League tra Polonia e Italia. L’Allieva 3 torna quindi domenica 18 ottobre alle 21.25. Ecco le anticipazioni. L’Allieva 3, le anticipazioni di Lino Guanciale: ‘Claudio Conforti diventerà più fragile’ L’Allieva 3, anticipazioni trama terza puntata Episodio 5- Il bersaglio: Alice e Claudio litigano sia per la presenza di Giacomo sia per i molti incarichi affidati ... Leggi su tvzap.kataweb (Di domenica 11 ottobre 2020) Brutta sorpresa per i fan de L’Allieva. La popolare fiction di Rai 1 con protagonisti Alessandra Mastronardi nei panni di Alice e Lino Guanciale in quelli del dottor Claudio Conforti si ferma momentaneamente e lanon va indomenica 11 ottobre come ci si potrebbe aspettare. Al suo posto, dalle 20.30, c’è l’incontro di Nations League tra Polonia e Italia. L’Allieva 3 torna quindi domenica 18 ottobre alle 21.25. Ecco le anticipazioni. L’Allieva 3, le anticipazioni di Lino Guanciale: ‘Claudio Conforti diventerà più fragile’ L’Allieva 3, anticipazioni tramaEpisodio 5- Il bersaglio: Alice e Claudio litigano sia per la presenza di Giacomo sia per i molti incarichi affidati ...

