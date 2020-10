Il medico di Trump dà il via libera: “Non è più contagioso e non è più un rischio di trasmissione per gli altri” (Di domenica 11 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è più contagioso: lo ha affermato sabato sera il medico della Casa Bianca Sean Conley. “Questa sera sono felice di segnalare che il presidente non è più considerato un rischio di trasmissione per gli altri“, ha detto Conley in una nota. I test nel corso della sua malattia hanno mostrato una bassa carica virale, ha precisato Conley. “Andando avanti, continuerò a monitorarlo clinicamente mentre torna a un programma attivo“, ha aggiunto il medico. Conley ha affermato che Trump soddisfa i criteri dei Centers for Disease Control and Prevention per “interrompere in sicurezza l’isolamento” e che secondo gli “standard attualmente ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donaldnon è più: lo ha affermato sabato sera ildella Casa Bianca Sean Conley. “Questa sera sono felice di segnalare che il presidente non è più considerato undiper gli altri“, ha detto Conley in una nota. I test nel corso della sua malattia hanno mostrato una bassa carica virale, ha precisato Conley. “Andando avanti, continuerò a monitorarlo clinicamente mentre torna a un programma attivo“, ha aggiunto il. Conley ha affermato chesoddisfa i criteri dei Centers for Disease Control and Prevention per “interrompere in sicurezza l’isolamento” e che secondo gli “standard attualmente ...

