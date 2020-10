Iconize, l’aggressione omofoba e quel racconto di dolore (Di domenica 11 ottobre 2020) Iconize sarà oggi chiamato a rispondere in merito all’aggressione omofoba denunciata da lui nei mesi scorsi. Questa sera a Live Non è la D’Urso si continuerà a parlare dell’ex fidanzato di Tommaso Zorzi, accusato di aver finto un’aggressione omofoba nei mesi scorsi. Si tratta di Marco Ferrero, alias Iconize, un volto noto del web che è finito di recente sulla bocca di tutti. La prima a puntare il dito contro di lui è Dayane Mello, direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip. La ragazza ha ammesso di aver ricevuto questa confidenza da parte di Soleil Sorge che, chiamata da Barbara D’Urso, ha confermato suoi dubbi in merito a quanto accaduto all’ex di Zorzi. LEGGI ... Leggi su chenews (Di domenica 11 ottobre 2020)sarà oggi chiamato a rispondere in merito all’aggressionedenunciata da lui nei mesi scorsi. Questa sera a Live Non è la D’Urso si continuerà a parlare dell’ex fidanzato di Tommaso Zorzi, accusato di aver finto un’aggressionenei mesi scorsi. Si tratta di Marco Ferrero, alias, un volto noto del web che è finito di recente sulla bocca di tutti. La prima a puntare il dito contro di lui è Dayane Mello, direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip. La ragazza ha ammesso di aver ricevuto questa confidenza da parte di Soleil Sorge che, chiamata da Barbara D’Urso, ha confermato suoi dubbi in merito a quanto accaduto all’ex di Zorzi. LEGGI ...

FraLauricella : QUESTA SERA a #LiveNoneLadUrso @iconize_it, l'ex di Tommaso #Zorzi accusato da @soleil_stasi a #pomeriggio5 di esse… - infoitcultura : L’influencer Iconize “si è colpito da solo con un surgelato per fingere un’aggressione… - infoitcultura : Iconize avrebbe finto l'aggressione omofoba: 'Si è colpito con un surgelato' (Barbara d'Urso fuori di sè) - zazoomblog : Iconize e la finta aggressione: l’influencer pubblica un messaggio su Instagram - #Iconize #finta #aggressione:… - shipstellari : RT @eliscrivecose: Io senza parole per Iconize che si lancia il surgelato in faccia per simulare l’aggressione omofoba e andare in tv, senz… -

Ultime Notizie dalla rete : Iconize l’aggressione No, Robert De Niro non ha mandato un messaggio pro-Sardine Giornalettismo