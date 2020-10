Giro d’Italia 2020, Nibali: “Volata in salita, ho perso da chi è più scattante” (Di domenica 11 ottobre 2020) Tanta sofferenza per Vincenzo Nibali sulle ultime salite che conducevano a Roccaraso, dove si trovava il traguardo della nona tappa del Giro d’Italia 2020. Lo Squalo ha guadagnato 4 secondi sulla maglia rosa Joao Almeida, ma ha perso 14 secondi importanti nei confronti dell’olandese Wilco Kelderman e del danese Jakob Fuglsang. Nibali si trova al momento in quinta posizione in classifica generale, a 57″ dal portoghese. Il siciliano potrà ora recuperare le energie nel giorno di riposo in vista delle prossime tappe. “È stata una tappa strana, davvero particolare, e devo dire che un po’ ce lo aspettavamo” ammette Nibali ai microfoni di Tuttobiciweb, “è stata una giornata dura, perché comunque i chilometri di ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Tanta sofferenza per Vincenzosulle ultime salite che conducevano a Roccaraso, dove si trovava il traguardo della nona tappa deld’Italia. Lo Squalo ha guadagnato 4 secondi sulla maglia rosa Joao Almeida, ma ha14 secondi importanti nei confronti dell’olandese Wilco Kelderman e del danese Jakob Fuglsang.si trova al momento in quinta posizione in classifica generale, a 57″ dal portoghese. Il siciliano potrà ora recuperare le energie nel giorno di riposo in vista delle prossime tappe. “È stata una tappa strana, davvero particolare, e devo dire che un po’ ce lo aspettavamo” ammetteai microfoni di Tuttobiciweb, “è stata una giornata dura, perché comunque i chilometri di ...

stanzaselvaggia : Oggi, giro d’Italia a Giovinazzo. Vedo che le dichiarazioni allarmistiche di Lopalco sul Covid in Puglia fanno effe… - giroditalia : ?? Let’s Climb! Roccaraso’s finish line could be the crucial stage of Giro d’Italia 2020. 208km of pure passion to… - giroditalia : Buongiorno #Giro! Al Giro d'Italia 2020 si sale. Non perderti la presentazione di Tappa di @monicabertini e… - gscoritani : Un'altra cena del Giro d'Italia - polpette di ricotta col sugo al profumo d'arancia ???? ???? ???? - OA_Sport : Giro d’Italia 2020, Jakob Fuglsang fa male in salita. E tra Tortoreto e Cesenatico potrebbe fare la differenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia SNAI-Giro d'Italia: Thomas contro tuttiNibali, il tris rosa vale 5,50 Fortune Italia