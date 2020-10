Gazzetta: Osimhen studia l’Atalanta anche a colazione (Di domenica 11 ottobre 2020) Gattuso ha trasformato il periodo di quarantena a Castel Volturno in un’occasione per compattare la squadra e lavorare con maggiore intensità, proprio per questo, con il suo staff, hanno messo a disposizione di ogni calciatore una serie di video personalizzati per studiare l’avversario. Tra i calciatori più sorpresi e più interessati a questo modo di lavorare c’è, secondo la Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen. Video-ossessione E così Osimhen è uno dei più attenti a vedere e rivedere le clip personalizzate che lo staff tecnico di Gattuso ha preparato per ognuno dei propri giocatori, divisi per ruolo e reparti. Il nigeriano sta scoprendo con grande curiosità l’importanza data alla tattica nel nostro campionato. E la precisione nella ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) Gattuso ha trasformato il periodo di quarantena a Castel Volturno in un’occasione per compattare la squadra e lavorare con maggiore intensità, proprio per questo, con il suo staff, hanno messo a disposizione di ogni calciatore una serie di video personalizzati perre l’avversario. Tra i calciatori più sorpresi e più interessati a questo modo di lavorare c’è, secondo ladello Sport, Victor. Video-ossessione E cosìè uno dei più attenti a vedere e rivedere le clip personalizzate che lo staff tecnico di Gattuso ha preparato per ognuno dei propri giocatori, divisi per ruolo e reparti. Il nigeriano sta scoprendo con grande curiosità l’importanza data alla tattica nel nostro campionato. E la precisione nella ...

