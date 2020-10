Covid, 100 alunni in quarantena dopo la positività di una docente (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – Sale vertiginosamente il numero dei contagi e a cascata, ogni giorno, peggiora il bollettino degli studenti positivi e in isolamento. Quattro classi in quarantena ad Acerra per un caso di positività al Covid all’Istituto Comprensivo Ferrajolo-Siani. dopo l’accertamento della positività di una docente, i dirigenti scolastici hanno comunicato alle famiglie il provvedimento di isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria per gli quasi 100 alunni di ben quattro classi: I G, II G, II H e III H. Nella stessa scuola una classe era stata posta in quarantena in quanto frequentata dal figlio del sindaco Raffaele Lettieri, quest’ultimo positivo da una settimana. In città i casi accertati sono ora ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – Sale vertiginosamente il numero dei contagi e a cascata, ogni giorno, peggiora il bollettino degli studenti positivi e in isolamento. Quattro classi inad Acerra per un caso di positività alall’Istituto Comprensivo Ferrajolo-Siani.l’accertamento della positività di una, i dirigenti scolastici hanno comunicato alle famiglie il provvedimento di isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria per gli quasi 100di ben quattro classi: I G, II G, II H e III H. Nella stessa scuola una classe era stata posta inin quanto frequentata dal figlio del sindaco Raffaele Lettieri, quest’ultimo positivo da una settimana. In città i casi accertati sono ora ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 100 Covid, ogni isolamento domiciliare pesa 100 euro al giorno sul Pil nazionale Il Messaggero Toscana, Coronavirus: 517 nuovi casi, età media 44 anni, un decesso

Firenze: In Toscana sono 18.160 i casi di positività al Coronavirus, 517 in più rispetto a ieri (350 ... casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 487 casi per 100.000 abitanti (media ...

Coronavirus: salgono a 16 i casi positivi nella Provincia apuana

