Coronavirus Lazio. Situazione attese a Drive-In deciso miglioramanto (Di domenica 11 ottobre 2020) “La Situazione delle attese ai Drive-in regionali è in deciso miglioramento. Al Drive in lunga sosta di Fiumicino Situazione scorrevole. Auto in coda nei Drive in aggiornato alle ore 10: Asl Roma 1: Labaro 27, San Giovanni 60 (e 6 persone in fila al Drive in pedonale), Santa Maria della Pietà 65; Asl Roma 2: Togliatti 180, Odescalchi 20, Campus Biomedico 89, Istituto Zooprofilattico 40, Torre Spaccata 35; Asl Roma 3: Forlanini 70, Casal Bernocchi 90; Asl Roma 5: 120 auto a Guidonia, 80 in fila a Colleferro 80 a Palombara; Latina e Genzano nessuna auto in attesa. Da oggi monitoraggio quotidiano dei tempi d’attesa”. Lo comunica l’Unità di crisi ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 ottobre 2020) “Ladelleai-in regionali è inmiglioramento. Alin lunga sosta di Fiumicinoscorrevole. Auto in coda neiin aggiornato alle ore 10: Asl Roma 1: Labaro 27, San Giovanni 60 (e 6 persone in fila alin pedonale), Santa Maria della Pietà 65; Asl Roma 2: Togliatti 180, Odescalchi 20, Campus Biomedico 89, Istituto Zooprofilattico 40, Torre Spaccata 35; Asl Roma 3: Forlanini 70, Casal Bernocchi 90; Asl Roma 5: 120 auto a Guidonia, 80 in fila a Colleferro 80 a Palombara; Latina e Genzano nessuna auto in attesa. Da oggi monitoraggio quotidiano dei tempi d’attesa”. Lo comunica l’Unità di crisi ...

