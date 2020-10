Come Immuni sfotte Salvini (Di domenica 11 ottobre 2020) Il social media manager di Immuni sfotte Matteo Salvini. Ieri il Capitano ha pubblicato su Twitter una foto che lo ritraeva sorridente dietro un bel panorama di montagna, Come ama fare nei giorni di ... Leggi su today (Di domenica 11 ottobre 2020) Il social media manager diMatteo. Ieri il Capitano ha pubblicato su Twitter una foto che lo ritraeva sorridente dietro un bel panorama di montagna,ama fare nei giorni di ...

Capezzone : +++Ieri a @staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO 3 (grazie a @strange_days_82) Non scarico la app Immuni perché… - pdnetwork : Un milione di download in più di Immuni in una sola settimana. Continuiamo così. Un bel risultato che dimostra che… - alex_orlowski : Nel Regno Unito 15.841 casi di #COVID19 tra il 25 di set. e il 2 di ott. non sono stati registrati e tracciati per… - murribo : @checovenier @mrctrdsh @immuni_app Come già detto, non c’è modo di far funzionare “correttamente” il Bluetooth che… - alesalvalaio : RT @sasakifujika: Come si concilia la direttiva della mascherina in luogo aperto, anche solo camminando, con la regola dei quindici minuti… -