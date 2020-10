Colpaccio-Giletti, in studio l'inchiesta che mette in imbarazzo Tridico e l'Inps: gare d'appalto e archivi, accuse pesantissime (Di domenica 11 ottobre 2020) Batosta per Pasquale Tridico, direttore dell'Inps. Questa sera, domenica 11 ottobre, a Non è l'Arena Massimo Giletti parlerà ancora della gestione del gigantesco archivio cartaceo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, arricchendo con un nuovo capitolo l'inchiesta giornalistica realizzata dalla trasmissione di La7. Qui ci saranno parecchie sorprese con filmati e immagini inedite Giletti cercherà di far chiarezza sul servizio che l'Ente ha affidato alla stessa azienda per oltre vent'anni senza mai fare una gara d'appalto. Parteciperanno al dibattito anche Guido Crosetto, Luca Telese e Sergio Rizzo. Ma l'appuntamento è lungo: durante Non è l'Arena infatti si parlerà anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Batosta per Pasquale, direttore dell'. Questa sera, domenica 11 ottobre, a Non è l'Arena Massimoparlerà ancora della gestione del gigantescoo cartaceo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, arricchendo con un nuovo capitolo l'giornalistica realizzata dalla trasmissione di La7. Qui ci saranno parecchie sorprese con filmati e immagini ineditecercherà di far chiarezza sul servizio che l'Ente ha affidato alla stessa azienda per oltre vent'anni senza mai fare una gara d'. Parteciperanno al dibattito anche Guido Crosetto, Luca Telese e Sergio Rizzo. Ma l'appuntamento è lungo: durante Non è l'Arena infatti si parlerà anche ...

