Cacciatore precipita con il proprio mezzo sul Monte Tenchia (Di domenica 11 ottobre 2020) E' scattato alle nove di questa mattina un intervento di soccorso sul Monte Tenchia a quota 1500 metri. Sul posto stanno operando la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, l'equipe tecnico sanitaria dell'elisoccorso regionale che è stata portata in quota con un fuoristrada a causa della scarsa visibilità, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Un Cacciatore è uscito di strada con il proprio automezzo precipitando lungo un pendio. A dare l'allarme una persona che si trovava in quota con lui e che ha assistito all'incidente. Le operazioni di soccorso si stanno svolgendo con molta cautela anche a causa della precipitazione nevosa in corso.

