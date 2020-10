Basket, Serie A1 femminile 2020/2021: Schio soffre ma vince, Bologna e Venezia ok (Di domenica 11 ottobre 2020) Si è conclusa la terza giornata della Serie A1 femminile 2020/2021 di Basket. Negli anticipi di sabato 10 ottobre, Bologna ha superato Vigarano con il punteggio di 95-58, mentre Masnaga ha ospitato e sconfitto 84-71 Lucca. Vittoria casalinga anche per Sesto San Giovanni e PF Broni 93, che si sono imposte rispettivamente su San Martino di Lupari (76-51) e Battipaglia (86-76). Successo in trasferta invece per Venezia sul campo di Campobasso (76-114). Empoli si avvicina a Schio ma è quest’ultima a spuntarla (77-72), mentre Passalacqua Ragusa supera la Dinamo Sassari per 84-67. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Si è conclusa la terza giornata dellaA1di. Negli anticipi di sabato 10 ottobre,ha superato Vigarano con il punteggio di 95-58, mentre Masnaga ha ospitato e sconfitto 84-71 Lucca. Vittoria casalinga anche per Sesto San Giovanni e PF Broni 93, che si sono imposte rispettivamente su San Martino di Lupari (76-51) e Battipaglia (86-76). Successo in trasferta invece persul campo di Campobasso (76-114). Empoli si avvicina ama è quest’ultima a spuntarla (77-72), mentre Passalacqua Ragusa supera la Dinamo Sassari per 84-67.

