Ambrosini: «Derby? L'Inter per lo Scudetto, il Milan per la Champions»

Massimo Ambrosini parla del Derby di Milano a Tuttosport. L'ex centrocampista rossonero, però, si focalizza sugli obiettivi delle squadre in questo campionato. «Però, posso sicuramente dire che entrambe sono attrezzate per raggiungere i loro obiettivi, sia da punto di vista dell'organico che del lavoro sul campo. La Champions per il Milan e lo Scudetto per l'Inter sono traguardi alla loro portata».

