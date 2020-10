Tale e Quale Show 2020 | Giulia Sol imita Christina Guilera con “Candyman” VIDEO

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 10 ottobre 2020)puntata 9 ottobre: l’zione diSol che canta “Candyman” di Chrstina A. Ecco il. Ieri, venerdì 9 ottobre, è andata in onda la quarta puntata della decima edizione di, con Carlo Conti alla guida, che ha visto Pago trionfare (guarda qui). In questo articolo vedremo l’esibizione diSol che hato la cantante americana Cristina ASol ieri si è piazzata nel podio, in terza posizione con 54 punti. Questa posizione meritata grazie all’zione della cantante ...