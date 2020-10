Tale e Quale Show 2020: Barbara Cola imita Mina con “Oggi Sono Io” (VIDEO) (Di sabato 10 ottobre 2020) Tale e Quale Show puntata 9 ottobre 2020: l’imitazione di Barbara Cola che canta “Oggi Sono io” di Mina. Ecco il VIDEO. Ieri, venerdì 9 ottobre 2020, è andata in onda la quarta puntata della decima edizione di Tale e Quale Show, con Carlo Conti alla guida, che ha visto Pago trionfare (guarda qui). In questo articolo vedremo l’esibizione di Barbara Cola che ha imitato Mina. Nella puntata di ieri Barbara Cola ha vestito i panni della cantante italiana, che non si vede in VIDEO ormai da anni, ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 10 ottobre 2020)puntata 9 ottobre: l’zione diche canta “Oggiio” di. Ecco il. Ieri, venerdì 9 ottobre, è andata in onda la quarta puntata della decima edizione di, con Carlo Conti alla guida, che ha visto Pago trionfare (guarda qui). In questo articolo vedremo l’esibizione diche hato. Nella puntata di ieriha vestito i panni della cantante italiana, che non si vede inormai da anni, ...

