Spagna-Svizzera | programma e telecronisti Mediaset Nations League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 10 ottobre 2020) Ile idisu: ecco quel che serve sapere sulla sfida valida per la. Nella Lega A scontro tra gli iberici e gli elvetici che vanno a caccia entrambe dei tre punti per puntare senza mezzi termini alla vittoria del gruppo e dunque alle Finals. Chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 10 ottobre.sarà visibile in diretta esclusiva su Canale 20 dicon la telecronaca di Massimo Callegari e Stefano Sorrentino.