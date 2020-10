Saint-Etienne, salta l’affare Niang col Rennes: «Colpo di diversi agenti» (Di sabato 10 ottobre 2020) In Ligue 1 è saltato il trasferimento di M’Baye Niang al Saint-Etienne È saltato il trasferimento di M’Baye Niang, ex milanista, dal Rennes al Saint-Etienne. A spiegare i motivi dell’affare sfumato è stato lo stesso club biancoverde francese con un comunicato ufficiale. «Il Saint-Etienne ha deciso di rinunciare all’ingaggio di M’Baye Niang. Era stato raggiunto un accordo col Rennes e col giocatore ma l’intervento di diversi agenti ha reso impossibile portare a termine l’operazione». 🔴 L’#ASSE a décidé de renoncer ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) In Ligue 1 èto il trasferimento di M’Bayealto il trasferimento di M’Baye, ex milanista, dalal. A spiegare i motivi dell’affare sfumato è stato lo stesso club biancoverde francese con un comunicato ufficiale. «Ilha deciso di rinunciare all’ingaggio di M’Baye. Era stato raggiunto un accordo cole col giocatore ma l’intervento diha reso impossibile portare a termine l’operazione». 🔴 L’#ASSE a décidé de renoncer ...

mapivi63 : RT @ultimenotizie: L’impennata di infezioni da #Covid19 in #Francia si traduce in allerta massima per altre 4 grandi città: a Lione, Grenob… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: L’impennata di infezioni da #Covid19 in #Francia si traduce in allerta massima per altre 4 grandi città: a Lione, Grenob… - ultimenotizie : L’impennata di infezioni da #Covid19 in #Francia si traduce in allerta massima per altre 4 grandi città: a Lione, G… - titty_napoli : RT @BombeDiVlad: ?? #SaintEtienne, il club rinuncia a #Niang ?? Il comunicato #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - BombeDiVlad : ?? #SaintEtienne, il club rinuncia a #Niang ?? Il comunicato #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -