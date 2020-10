(Di sabato 10 ottobre 2020) 106 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , ad oggi in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, conterrà le procedure di iscrizione degli Enti nelNazionale del ...

InfoFiscale : RUNTS, Registro Unico del Terzo Settore: arriva il decreto che lo rende operativo - Mvg82Mv : #RUNTS: pubblicati gli approfondimenti del funzionamento, la compilazione delle istanze e la procedura di iscrizion… - SeacSpa : #FISCONEWS - Pubblicato sul sito del Min Lavoro il DM attuativo del Codice del Terzo Settore, che definisce procedu… - StefaniaMarcone : RT @legcoopsociali: Sul sito di @MinLavoro è stato pubblicato il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) - TeatroMailo : RT @UILTteatro: Il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto che regolamenta il #RUNTS REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE, a cui dovra… -

Ultime Notizie dalla rete : RUNTS Registro

Informazione Fiscale

Pronto il decreto per la trasmigrazione automatica degli enti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: modalità e tempi ...Con modalità telematica gli enti del terzo settore possono richiedere l'iscrizione al RUNTS in una delle 7 sezioni in base alle loro caratteristiche.