Roma, girava in auto con un fucile da sub e due lance di ferro: denunciato 39enne

I Carabinieri della Stazione Roma Ottavia hanno denunciato in stato di libertà un 39enne Romano, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, la scorsa notte, è stato fermato dai Carabinieri in via Vivi Gioi, mentre era alla guida della sua utilitaria, per un normale controllo. Il nervosismo mostrato del 39enne, ha insospettito i militari che hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Al termine della perquisizione veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto un fucile da sub lungo 82 cm e 2 aste in ferro appuntite, una lunga 88 cm e l'altra 96 cm, entrambe utilizzabili come frecce, occultate in un vano creato sul lato passeggero. I militari dopo aver accertato che ...

Roma, girava in auto con un fucile da sub e due lance di ferro: denunciato 39enne

Pedopornografia: operazione "Scacco matto", 17 denunce e 3 arresti, abusi anche su neonati

Roma, 10 ott 11:00 - (Agenzia Nova) - Scambiavano file di pedopornografia con tecniche di anonimizzazione nel dark web ma anche grazie ad agenti sottocopertura della polizia postale il giro di ...

La polizia postale scopre un giro di pedopornografia

Tre persone sono finite in manette, colte in flagranza di reato, altre 17 sono state denunciate a piede libero, questo solo sul territorio nazionale, altri cittadini stranieri sono finiti nel mirino d ...

