Qualifiche MotoGP GP Francia 2020, pole in casa per Quartararo (Di sabato 10 ottobre 2020) Si sono da poco concluse le Qualifiche MotoGP del GP di Francia, valevoli per decidere la griglia di partenza del nono appuntamento stagionale della classe regina. Le FP3 hanno decretato i dieci tempi combinati che accedono direttamente alla Q2, da cui sono esclusi nomi importanti come Binder, Mir, Rins, Bagnaia e Petrucci. Saranno loro i favoriti a giocarsi gli ultimi due posti disponibili in Q2 nel corso della Q1. Attenzione anche a Nakagami. Tante cadute in questo turno a causa delle basse temperature. Sono finiti a terra Rins, Miller, Rossi, Mir e Bradl. Entrambi i piloti Suzuki hanno pagato cara questa caduta e dovranno passare il taglio della Q1. Ecco i piloti che accedono direttamente alla Q2. Ad essi si aggiunge Dovizioso, 10°. Da sottolineare come Vinales sia stato retrocesso dal 5° all’8° posto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Si sono da poco concluse ledel GP di, valevoli per decidere la griglia di partenza del nono appuntamento stagionale della classe regina. Le FP3 hanno decretato i dieci tempi combinati che accedono direttamente alla Q2, da cui sono esclusi nomi importanti come Binder, Mir, Rins, Bagnaia e Petrucci. Saranno loro i favoriti a giocarsi gli ultimi due posti disponibili in Q2 nel corso della Q1. Attenzione anche a Nakagami. Tante cadute in questo turno a causa delle basse temperature. Sono finiti a terra Rins, Miller, Rossi, Mir e Bradl. Entrambi i piloti Suzuki hanno pagato cara questa caduta e dovranno passare il taglio della Q1. Ecco i piloti che accedono direttamente alla Q2. Ad essi si aggiunge Dovizioso, 10°. Da sottolineare come Vinales sia stato retrocesso dal 5° all’8° posto ...

