Pronti a cantare dai balconi? Conte prepara un altro lockdown

(Di domenica 11 ottobre 2020) Non sarà mal comune mezzo gaudio. Ci faranno precipitare in una specie di Ztl del coronavirus. Un po' sì e un po' no. Ieri l'antipasto nella riunione di maggioranza, oggi il confronto con il Comitato tecnico scientifico. Prepariamoci a vivere con il patema d'animo le prossime giornate, che saranno capaci di inventarsi di tutto, i signori del governo. Ci toccherà stare con l'occhio attento fuori dalla finestra di casa: siamo in zona rossa o no? La telefonata in ufficio sarà immancabile: sai mica se siamo di nuovo in smart working? La scuola di mio figlio è chiusa, chiederemo a prof e genitori degli altri ragazzi? Oppure ci dovremo informare se hanno ridotto la frequenza oraria. E se vorremo andare al bar o al ristorante, saremo costretti a telefonare prima per sapere entro che ora va bene. Già, perché non potremo stare in fila fuori dal ...