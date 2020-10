Previsioni Meteo Toscana | calo delle temperature e temporali in arrivo

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 10 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper lai prossimi giorni. Domani molto nuvoloso o coperto con piogge sparse e possibilità di rovesci e. Sul finire della giornata possibili deboli nevicate sulle cime dell’Appennino settentrionale (fino a 1500 metri sull’Appenninoprovince di Massa-Carrara e Lucca). Venti: moderati meridionali con rinforzi di Libeccio sulla costa in mattinata, tendenti a nord-est nel pomeriggio-sera. Mari: mossi o molto mossi.: minime in lieve aumento, massime in(in particolare in Appennino).termico ...