Nations League, Lega C: doppio 2-0 per Montenegro e Lussemburgo. La classifica (Di sabato 10 ottobre 2020) Riparte la Nations League con un programma più che fitto.Le prime due gare del torneo si erano giocate a inizio settembre poco prima che ripartissero i campionati delle varie nazioni europee. Nel primo pomeriggio in campo la Lega C con il Lussemburgo e il Montenegro che hanno superato con l'identità punteggio rispettivamente Cipro e Azerbaijan. I montenegrini hanno così conquistato la loro terza vittoria su altrettante gare disputate e si sono così piazzati al primo posto del girone, il Lussemburgo invece ha ottenuto il secondo successo nel raggruppamento.Montenegro 9Lussemburgo 6Azerbaijan 3Cipro 0

