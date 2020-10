Modena, 80enne si abbassa la mascherina al bar. 400 euro di multa: «Non la pago, bevevo un caffè» (Di sabato 10 ottobre 2020) La mascherina è diventata obbligatoria e scattano le prime multe. Una donna di 80 anni è stata multata a Modena perché non indossava la mascherina. Però la signora aveva semplicemente abbassato la mascherina sul mento per bere un caffè al bar. Per sua sfortuna è stata sorpresa dai vigili mentre chiedeva al compagno se glielo offriva. Un momento che sarà durato un minuto e mezzo in totale. Viviana Parmigiani, è questo il nome della signora, ha ricevuto una sanzione di 400 euro. Con lei è stata multata anche la barista per non aver vigilato. Ma la cifra per entrambe scenderà a 280 euro se pagheranno entro cinque giorni. La signora ha raccontato la sua disavventura ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 ottobre 2020) Laè diventata obbligatoria e scattano le prime multe. Una donna di 80 anni è statata aperché non indossava la. Però la signora aveva semplicementeto lasul mento per bere un caffè al bar. Per sua sfortuna è stata sorpresa dai vigili mentre chiedeva al compagno se glielo offriva. Un momento che sarà durato un minuto e mezzo in totale. Viviana Parmigiani, è questo il nome della signora, ha ricevuto una sanzione di 400. Con lei è statata anche la barista per non aver vigilato. Ma la cifra per entrambe scenderà a 280se pagheranno entro cinque giorni. La signora ha raccontato la sua disavventura ...

Marylu58121349 : RT @luigivanti: A Modena la prima multa da € 400: una anziana signora 80enne che ha abbassato la mascherina per bere il suo caffè. Quando a… - LucaBurnout : RT @SecolodItalia1: Modena, 80enne si abbassa la mascherina al bar. 400 euro di multa: «Non la pago, bevevo un caffè» - graziacalore : RT @luigivanti: A Modena la prima multa da € 400: una anziana signora 80enne che ha abbassato la mascherina per bere il suo caffè. Quando a… - ciriolo555 : RT @luigivanti: A Modena la prima multa da € 400: una anziana signora 80enne che ha abbassato la mascherina per bere il suo caffè. Quando a… - meangelo_ : RT @Libero_official: #coronavirus, a #Modena la prima #multa da 400 euro: una 80enne si era abbassata la #mascherina per bere il caffè htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Modena 80enne Coronavirus, a Modena la prima multa da 400 euro: una 80enne si abbassa la mascherina per bere il caffè Liberoquotidiano.it Coronavirus, multa a un’80enne per essersi tolta la mascherina per il caffé

Una donna di 80 anni è stata multata a Modena perché non indossava la mascherina ma la storia sarebbe piuttosto complicata. La storia arriva da Modena e ha davvero dell’incredibile: una donna di 80 ...

Coronavirus, a Modena la prima multa da 400 euro: una 80enne si abbassa la mascherina per bere il caffè

Una donna di 80 anni è stata multata a Modena perché non indossava la mascherina. Una punizione che si potrebbe considerare giusta se non fosse, però, che la signora aveva semplicemente abbassato la ...

Una donna di 80 anni è stata multata a Modena perché non indossava la mascherina ma la storia sarebbe piuttosto complicata. La storia arriva da Modena e ha davvero dell’incredibile: una donna di 80 ...Una donna di 80 anni è stata multata a Modena perché non indossava la mascherina. Una punizione che si potrebbe considerare giusta se non fosse, però, che la signora aveva semplicemente abbassato la ...