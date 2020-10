Maccio Capatonda “vittima” del WWF nella campagna sul consumo di pesce (Di sabato 10 ottobre 2020) Ogni momento è quello giusto per modificare le nostre scelte di consumo: è questo il tormentone che ‘perseguita’ Maccio Capatonda nella serie di clip video da lui ideati (insieme a Daniele Grigolo), prodotti e interpretati per sensibilizzare sul consumo sostenibile di pesce. È il mood della nuova campagna social promossa dal WWF – nell’ambito della sua Food Week, #Menu4Planet – che verrà diffusa sui canali Facebook e Instagram da oggi fino a venerdì 16 ottobre, Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Il comico, regista e youtuber ha scelto di fare da testimonial firmando la serie con il suo stile ironico e un linguaggio insolito ed innovativo per iniziative di sensibilizzazione che il WWF vuole ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) Ogni momento è quello giusto per modificare le nostre scelte di: è questo il tormentone che ‘perseguita’serie di clip video da lui ideati (insieme a Daniele Grigolo), prodotti e interpretati per sensibilizzare sulsostenibile di. È il mood della nuovasocial promossa dal WWF – nell’ambito della sua Food Week, #Menu4Planet – che verrà diffusa sui canali Facebook e Instagram da oggi fino a venerdì 16 ottobre, Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Il comico, regista e youtuber ha scelto di fare da testimonial firmando la serie con il suo stile ironico e un linguaggio insolito ed innovativo per iniziative di sensibilizzazione che il WWF vuole ...

