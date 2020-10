Juventus, le frecce di Pirlo scaldano i motori (Di sabato 10 ottobre 2020) Pirlo mette la freccia, ma nel vero senso della parola. Dopo un iniziale periodo di sperimentazione, dove l’allenatore bianconero aveva provato a cucire più vestiti addosso alla sua Juventus, sembrerebbe essere arrivata la scelta definitiva in merito al modulo. Sarà con tutta probabilità il 3-4-1-2 lo schema tattico della Vecchia Signora durante la stagione. Questa scelta potrebbe porre delle grandi responsabilità sulle spalle di un ruolo vitale, ovvero quello dell’esterno di centrocampo. I due elementi chiamati in causa dovranno comportarsi come dei veri e proprio stantuffi, macinando kilometri su kilometri lungo la loro fascia. La doppia fase è d’obbligo sotto le direttive del Maestro, così da attaccare in 5 uomini in fase di possesso. Il calciomercato ha fornito varie soluzioni al tecnico ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 10 ottobre 2020)mette la freccia, ma nel vero senso della parola. Dopo un iniziale periodo di sperimentazione, dove l’allenatore bianconero aveva provato a cucire più vestiti addosso alla sua, sembrerebbe essere arrivata la scelta definitiva in merito al modulo. Sarà con tutta probabilità il 3-4-1-2 lo schema tattico della Vecchia Signora durante la stagione. Questa scelta potrebbe porre delle grandi responsabilità sulle spalle di un ruolo vitale, ovvero quello dell’esterno di centrocampo. I due elementi chiamati in causa dovranno comportarsi come dei veri e proprio stantuffi, macinando kilometri su kilometri lungo la loro fascia. La doppia fase è d’obbligo sotto le direttive del Maestro, così da attaccare in 5 uomini in fase di possesso. Il calciomercato ha fornito varie soluzioni al tecnico ...

junews24com : Juventus Youth: due nuove frecce in Primavera, c’è una scoperta in Under 15 - paolozignone : Juventus Youth: due nuove frecce in Primavera, c’è una scoperta in Under 15 - junews24com : Juventus Youth: due nuove frecce in Primavera, c'è una scoperta in Under 15 - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus frecce Juventus, le frecce di Pirlo scaldano i motori TuttoJuve24.it Gironi Champions 2021: le avversarie di Juventus, Inter, Atalanta e Lazio

La Juventus, una delle squadre della prima fascia ... Dal Liverpool è arrivato Dejan Lovren, Dzyuba, Azmoun e Malcom sono le frecce offensive. Formazione tipo Zenit (4-4-2): Kerzhakov, Karavaev, ...

Gironi Champions 2021: per la Juve il Barcellona del nuovo Koeman e il «vecchio» Lucescu. L'Inter deve temere solo il Real

La Juventus, una delle squadre della prima fascia ... Dal Liverpool è arrivato Dejan Lovren, Dzyuba, Azmoun e Malcom sono le frecce offensive. Formazione tipo Zenit (4-4-2): Kerzhakov, Karavaev, ...

La Juventus, una delle squadre della prima fascia ... Dal Liverpool è arrivato Dejan Lovren, Dzyuba, Azmoun e Malcom sono le frecce offensive. Formazione tipo Zenit (4-4-2): Kerzhakov, Karavaev, ...La Juventus, una delle squadre della prima fascia ... Dal Liverpool è arrivato Dejan Lovren, Dzyuba, Azmoun e Malcom sono le frecce offensive. Formazione tipo Zenit (4-4-2): Kerzhakov, Karavaev, ...