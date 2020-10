Inter Milan | sette giorni al derby con sette contagiati | la partita non è in discussione

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 ottobre 2020) A una settimana daltra, Antonio Conte fa la conta dei giocatori arruolabili e allenabili in vista della stracittadinaaldio, uno dei più strani di sempre. Sia per l’orario (sabato 17 ottobre alle ore 18) sia per il contesto con cui andrà in scena.come i giocatori attualmente indisponibili per la stracittadina causa Coronavirus. Cinque nerazzurri (Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan e Radu) e due rossoneri (Duarte e Gabbia). I due club trattengono il fiato per altri due giocatori (Pinamonti e Tonali) presenti nel “ritiro-focolaio” dell’Italia Under 21 e attualmente in isolamento fiduciario a Tirrenia. Dopo due tamponi ...