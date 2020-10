In quarantena in attesa del tampone: muore in circostanze misteriose (Di sabato 10 ottobre 2020) Il corpo della vittima è stato trasferito all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Torrette dove verrà sottoposto ad esame autoptico. Un uomo di 50 anni originario della Romania ha perso tragicamente la vita in casa mentre era in quarantena in attesa di tampone. Una vicenda tutta da chiarire quella emersa ieri mattina dopo che alcuni conoscenti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) Il corpo della vittima è stato trasferito all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Torrette dove verrà sottoposto ad esame autoptico. Un uomo di 50 anni originario della Romania ha perso tragicamente la vita in casa mentre era inindi. Una vicenda tutta da chiarire quella emersa ieri mattina dopo che alcuni conoscenti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Un uomo di 50 anni originario della Romania ha perso tragicamente la vita in casa mentre era in quarantena in attesa di tampone. Una vicenda tutta da chiarire quella emersa ieri mattina dopo che ...

