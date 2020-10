"In giuria mi hanno detto di non parlarne, ma...". Vittoria Schisano, una battaglia trans a Ballando con le stelle: (Di sabato 10 ottobre 2020) Sta conquistando il pubblico di Ballando con le stelle, ora a Vittoria Schisano basta solo conquistare i giurati. Intervistata da Novella 2000, l'attrice concorrente in coppia con Marco De Angelis, confida le sue sofferenze e le sue speranze. Nata uomo e diventata donna in età adulta, Vittoria vuole lanciare un messaggio dal talent vip di Milly Carlucci: "Non mi aspettavo e non meritavo il 3 di Mariotto alla prima puntata. Al di là di questo, non sto a sindacare i giudizi. Fabio Canino mi ha consigliato con affetto di non parlare più della mia infanzia. Ho compreso il suo consiglio, ma io voglio parlare della mia infanzia perché fa parte di me. Voglio lanciare un messaggio". Resta un doloroso travaglio privato: "Con mia madre in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Sta conquistando il pubblico dicon le, ora abasta solo conquistare i giurati. Intervistata da Novella 2000, l'attrice concorrente in coppia con Marco De Angelis, confida le sue sofferenze e le sue speranze. Nata uomo e diventata donna in età adulta,vuole lanciare un messaggio dal talent vip di Milly Carlucci: "Non mi aspettavo e non meritavo il 3 di Mariotto alla prima puntata. Al di là di questo, non sto a sindacare i giudizi. Fabio Canino mi ha consigliato con affetto di non parlare più della mia infanzia. Ho compreso il suo consiglio, ma io voglio parlare della mia infanzia perché fa parte di me. Voglio lanciare un messaggio". Resta un doloroso travaglio privato: "Con mia madre in ...

