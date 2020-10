Gilles Rocca: Ballando 10 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 10 ottobre 2020) La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 10 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attore Gilles Rocca e dalla bella ballerina Lucrezia Lando, da alcuni anni nel programma. La coppia ha ballato una sensualissima Bachata sulle note della hit Señorita, di Shawn Mendes e Camila Cabello. Gilles Rocca: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Anche stasera Gilles e Lucrezia hanno mostrato di essere particolarmente in sintonia, convincendo ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 10 ottobre 2020) La quarta puntata dicon le Stelledi stasera, 10, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attoree dalla bella ballerina Lucrezia Lando, da alcuni anni nel programma. La coppia ha ballato una sensualissima Bachata sulle note della hit Señorita, di Shawn Mendes e Camila Cabello.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Anche staserae Lucrezia hanno mostrato di essere particolarmente in sintonia, convincendo ...

Ema_poet : RT @ZeusMega: Davvero bella l'intesa tra Gilles Rocca e Lucrezia Lando, mi piacciono come coppia e lui balla anche benino... all'inizio non… - ZeusMega : Davvero bella l'intesa tra Gilles Rocca e Lucrezia Lando, mi piacciono come coppia e lui balla anche benino... all'… - GloriaVeronesi : Io non so chi sia Gilles Rocca #BallandoConLeStelle - mayfrayn67 : RT @Claudia14494595: #BallandoConLeStelle Lucrezia Lando e Gilles Rocca bravissimi Che coppia gli si legge l'anima in controluce. Fusion… - Themrmatte95 : RT @MarinaVanDerWoo: Pazzesca Loredana Favoloso che balla con Gilles Rocca #BallandoConLeStelle -

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca Chi è Gilles Rocca: vita e carriera del “famoso per caso” Thesocialpost.it Ballando con le stelle 10 ottobre, diretta, in gara Mussolini e Celentano

A Ballando con le Stelle del 10 ottobre, Siniša Mihajlovic ballerino per una notte. Mussolini e Celentano presenti nonostante gli infortuni ...

Gilles Rocca e Lucrezia Lando/ “La finale? Sarebbe bello!” (Ballando con le stelle)

Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono una delle coppie di concorrenti di Ballando con le Stelle 2020: arriveranno alla finale?

A Ballando con le Stelle del 10 ottobre, Siniša Mihajlovic ballerino per una notte. Mussolini e Celentano presenti nonostante gli infortuni ...Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono una delle coppie di concorrenti di Ballando con le Stelle 2020: arriveranno alla finale?