Gerry Scotti diventa nonno: "Felice per mio figlio Edoardo ma ho solo un cruccio…" (Di sabato 10 ottobre 2020) Gerry Scotti diventerà nonno: è questo il bellissimo annuncio reso dal conduttore di Canale 5 nel corso della puntata di Verissimo che lo vedrà ospite questo pomeriggio, sabato 10 ottobre. Proprio nel salotto dell'amica Silvia Toffanin, il conduttore e giudice di Tu si que vales ha annunciato: "Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma..."

