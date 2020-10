Fidanzati uccisi a Lecce, De Marco incontra i genitori: il colloquio (Di sabato 10 ottobre 2020) L’assassino dei due Fidanzati di Lecce, Antonio De Marco, ha incontrato i genitori per la prima volta in carcere. I genitori, incontrati separatamente, hanno chiesto al figlio di aprirsi. Antonio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 10 ottobre 2020) L’assassino dei duedi, Antonio De, hato iper la prima volta in carcere. Iti separatamente, hanno chiesto al figlio di aprirsi. Antonio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

MediasetTgcom24 : Fidanzati uccisi a Lecce, i genitori incontrano l'assassino in carcere #ANTONIODEMARCO - Dixy62553861 : RT @AnsaPuglia: Fidanzati uccisi: assassino incontra i genitori in carcere. Cappellano, avviato un cammino di rivelazione della sua identit… - PAVONEVITTORIA : Fidanzati uccisi a Lecce, i genitori incontrano l'assassino in carcere - paolorm2012 : Fidanzati uccisi a Lecce, il killer incontra i genitori in carcere: «Antonio, devi raccontare tutto» - msn_italia : Fidanzati uccisi a Lecce, i genitori incontrano l'assassino in carcere -