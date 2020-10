Ferrara: “Sarebbe un miracolo se lo scudetto lo vincesse un club diverso dalla Juventus” (Di sabato 10 ottobre 2020) L’ex difensore della Juventus, Ciro Ferrara, intervenuto nel corso del Festival dello Sport, si è mostrato abbastanza sicuro sulla squadra che vincerà il prossimo campionato di Serie A: “Sarebbe un miracolo se lo scudetto lo dovesse vincere un’altra squadra che non è la Juventus. È la favorita, è la squadra più forte e Pirlo è bravo. Certo c’è anche l’Inter ma la Juve è più forte. Il Napoli può puntare in alto solo perché è rimasto Koulibaly. E poi sono arrivati Osimhen e Gattuso, che sono due calciatori importanti”. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) L’ex difensore della Juventus, Ciro, intervenuto nel corso del Festival dello Sport, si è mostrato abbastanza sicuro sulla squadra che vincerà il prossimo campionato di Serie A: “Sarebbe unse lolo dovesse vincere un’altra squadra che non è la Juventus. È la favorita, è la squadra più forte e Pirlo è bravo. Certo c’è anche l’Inter ma la Juve è più forte. Il Napoli può puntare in alto solo perché è rimasto Koulibaly. E poi sono arrivati Osimhen e Gattuso, che sono due calciatori importanti”.

sportface2016 : #SerieA | Ciro #Ferrara si dice sicuro di un nuovo successo della #Juventus - TUTTOJUVE_COM : Ferrara: 'Sarebbe un miracolo se lo scudetto lo dovesse vincere un’altra squadra che non è la Juventus' - vpistorio : @crialicata @MonicaCirinna Hai ragione, Cristiana, è indecente tutto ciò. Così come Ferrara che in un semi endorsme… - ThePuni16830747 : @romanoesaurito @Antincivili @gpellarin84 @lorenzocontab @Lavoratori_Ama @chiccoeri @salviamoroma @battaglia_persa… - AllafineViaggio : @patrizia_madile @Giovyfh Sarebbe un piacere, Patrizia! Se vieni a Ferrara avvisa :) -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara “Sarebbe Recalcati: “La libertà è vuota senza solidarietà” la Repubblica