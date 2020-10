Due ragazzi fumano sul bus, l'autista li rimprovera e loro lo prendono a calci e pugni. Forse sono minorenni (Di sabato 10 ottobre 2020) Si erano accesi una sigaretta sull'autobus, senza nemmeno la mascherina indosso, e quando l'autista li ha richiamati lo hanno preso a calci e pugni. È successo ieri, alle 15.58, a Bologna. A chiamare ... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020) Si erano accesi una sigaretta sull'autobus, senza nemmeno la mascherina indosso, e quando l'li ha richiamati lo hanno preso a. È successo ieri, alle 15.58, a Bologna. A chiamare ...

Si erano accesi una sigaretta sull'autobus, senza nemmeno la mascherina indosso, e quando l'autista li ha richiamati lo hanno preso a calci e pugni. È successo ieri, alle 15.58, ...

Prendono a pugni uno studente per rubargli il portafogli: arrestati due minorenni

Violenta rapina ai danni di uno studente di origine turca per un bottino di poche decine di euro, a Renate. Autori del reato due minorenni che ora sono finiti in manette. Nella mattinata di venerdì, s ...

