“Da prendere a calci!”. Tiberio Timperi ‘esplode’ in diretta. Succede tutto sotto gli occhi di Monica Setta (Di sabato 10 ottobre 2020) Nella puntata di oggi, sabato 10 ottobre, a ‘Uno mattina in famiglia’ è andato in scena un siparietto con il conduttore Tiberio Timperi che si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che hanno fatto rumore. Assieme a lui come sempre la collega Monica Setta, ma è stato soprattutto il suo intervento a colpire i telespettatori. Proprio all’inizio del programma, il padrone di casa ha ricordato alcune date e in particolare ha svelato quanto manca alla fine dell’anno attualmente in corso. Tiberio ha quindi affermato in diretta: “Abbiamo fatto alcuni calcoli. Mancano 76 giorni a Natale e 82 per toglierci dalle scatole il 2020”. A quel punto è anche intervenuta la Setta, che con fare più ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Nella puntata di oggi, sabato 10 ottobre, a ‘Uno mattina in famiglia’ è andato in scena un siparietto con il conduttoreche si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che hanno fatto rumore. Assieme a lui come sempre la collega, ma è stato sopratil suo intervento a colpire i telespettatori. Proprio all’inizio del programma, il padrone di casa ha ricordato alcune date e in particolare ha svelato quanto manca alla fine dell’anno attualmente in corso.ha quindi affermato in: “Abbiamo fatto alcuni calcoli. Mancano 76 giorni a Natale e 82 per toglierci dalle scatole il 2020”. A quel punto è anche intervenuta la, che con fare più ...

GiovanniToti : Prima di parlare di chiusura delle Regioni, che il Ministro Boccia oggi non ha escluso, ne deve correre molta di ac… - matteosalvinimi : Giudice da più di un’ora in Camera di Consiglio per prendere la sua decisione. Sapete che sono tranquillo e sereno come non mai???? - ZZiliani : #Pecoraro era Procuratore FIGC. Avrebbe potuto far saltare il banco e permettere al nostro calcio di ripulirsi, alm… - giandomenic45 : RT @valy_s: #COVID__19 #Modena Signora di 80 ANNI entra in un bar per prendere un caffè al banco... Quindi commette IL REATO di abbassare l… - SandroBonomi2 : @Oblomov58 No, se non prendonol Mes (solo parte 5s e Lega contrari - fdi forse mah) sono da prendere a pedate e poi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Da prendere Vittoria Gori e Matteo Verdolini: investimenti immobiliari scesi del 25%. Ne parla il libro “Scienza Immobiliare” oggi in uscita. Fortune Italia