Covid: locali Trieste chiusi dalle 23 per Barcolana (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - Trieste, 10 OTT - Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato oggi un'ordinanza "contingibile e urgente" di Protezione civile per la chiusura, nel territorio del ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, -, 10 OTT - Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato oggi un'ordinanza "contingibile e urgente" di Protezione civile per la chiusura, nel territorio del ...

Corriere : Covid, con il nuovo Dpcm sarà vietato sostare in piedi fuori da bar, ristoranti e locali - Agenzia_Ansa : #Dpcm, #smartworking rafforzato e chiusure locali. Il ministro @F_Boccia : 'Non escluso uno stop agli spostamenti… - Corriere : Il nuovo Dpcm: numero limitato alle feste e chiusura anticipata dei locali. L’esercito per i controlli - annamariamoscar : Covid, nuovo Dpcm: vietato stare in piedi fuori da bar e ristoranti - - iconanews : Covid: locali Trieste chiusi dalle 23 per Barcolana -