Coronavirus, sempre più persone contagiate. Cluster di 26 positivi in un ospedale di Roma (Di sabato 10 ottobre 2020) E' di 5.724 (ieri erano stati 5.372) il numero di nuovi contagi da Covid-19 alla luce di oltre 133mila ((ieri 129.471)) tamponi effettuati e 29 (ieri 28) quello dei decessi, riscontrati nelle ultime 24 ore in Italia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono in totale 74.829: 70.103 (+4.466) si trovano in isolamento domiciliare, 4336 sono ricoverati con sintomi e 390 (+3 rispetto ieri) sono in terapia intensiva. La Lombardia registra 1.140 nuovi positivi, la Campania 664. Infine i dimessi e guariti sono 238.525, aumentando di 976 unità.Intanto, l`Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio comunica un Cluster con 26 casi positivi riscontrato presso l`ospedale privato accreditato del Nomentana Hospital. La Asl Roma 5 ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 ottobre 2020) E' di 5.724 (ieri erano stati 5.372) il numero di nuovi contagi da Covid-19 alla luce di oltre 133mila ((ieri 129.471)) tamponi effettuati e 29 (ieri 28) quello dei decessi, riscontrati nelle ultime 24 ore in Italia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Gli attualmentesono in totale 74.829: 70.103 (+4.466) si trovano in isolamento domiciliare, 4336 sono ricoverati con sintomi e 390 (+3 rispetto ieri) sono in terapia intensiva. La Lombardia registra 1.140 nuovi, la Campania 664. Infine i dimessi e guariti sono 238.525, aumentando di 976 unità.Intanto, l`Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio comunica uncon 26 casiriscontrato presso l`privato accreditato del Nomentana Hospital. La Asl5 ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il Cdm proroga lo stato di emergenza. Obbligo di mascherina sempre al chiuso, tranne a casa. Va sempr… - WRicciardi : le scommesse non basate sull’evidenza scientifica si perdono sempre @CarloCalenda - AndreaMarcucci : Che senso ha fare l’opposizione alle mascherine? Che senso ha fare l’opposizione alla prevenzione, alle misure di s… - MuseiCiviciRE : RT @ComuneRE: Con i nuovi provvedimenti del Governo, è OBBLIGATORIO: ??portare sempre con sé la mascherina; ??indossarla anche ALL'APERTO, se… - bordienrico : RT @ivocamic: MIA CARA #OLIMPIA METTETE IN POMPA PERCHÉ LA RANA DEL MARCHESE SEMPRE ZOMPA tana per il #Conte/Marchese senza #mascherina al… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sempre Coronavirus, perché aumentano sempre di più gli asintomatici QuiFinanza Coronavirus, sempre più persone contagiate. Cluster di 26 positivi in un ospedale di Roma

È sempre alta l’attenzione nei confronti delle case di riposo ... sono stati processati 861 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 42 sono risultati positivi. Nella giornata di ieri ...

Decine di contagi al giorno, il Covid adesso corre in Valle d'Aosta

indossiamo sempre la mascherina e atteniamoci alle norme di distanziamento" Trenta casi in più di ieri nelle ultime 24 ore, ovvero da 14 a 44 nuovi contagiati da Coronavirus nella nostra regione, che ...

È sempre alta l’attenzione nei confronti delle case di riposo ... sono stati processati 861 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 42 sono risultati positivi. Nella giornata di ieri ...indossiamo sempre la mascherina e atteniamoci alle norme di distanziamento" Trenta casi in più di ieri nelle ultime 24 ore, ovvero da 14 a 44 nuovi contagiati da Coronavirus nella nostra regione, che ...