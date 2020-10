Caffè, perché va bevuto dopo aver fatto colazione (Di sabato 10 ottobre 2020) Bere il caffè di prima mattina, appena alzati dal letto, è un’abitudine che condividono milioni di persone in tutto il mondo. Una semplice tazzina sembra essere un vero toccasana, soprattutto dopo una notte di sonno ‘turbolento’. Eppure, un recente studio ha dimostrato come sia importante fare colazione prima di prendere il caffè, per evitare effetti negativi sul metabolismo. Il Center for Nutrition, Exercise & Metabolism dell’Università di Bath, nel Regno Unito, ha condotto un esperimento volto ad evidenziare l’impatto del caffè assunto a digiuno al mattino dopo un sonno interrotto. I risultati, pubblicati sul British Journal of Nutrition, spiegano come mai sia importante fare colazione prima di introdurre caffeina nell’organismo. Gli scienziati ... Leggi su dilei (Di sabato 10 ottobre 2020) Bere il caffè di prima mattina, appena alzati dal letto, è un’abitudine che condividono milioni di persone in tutto il mondo. Una semplice tazzina sembra essere un vero toccasana, soprattuttouna notte di sonno ‘turbolento’. Eppure, un recente studio ha dimostrato come sia importante fareprima di prendere il caffè, per evitare effetti negativi sul metabolismo. Il Center for Nutrition, Exercise & Metabolism dell’Università di Bath, nel Regno Unito, ha condotto un esperimento volto ad evidenziare l’impatto del caffè assunto a digiuno al mattinoun sonno interrotto. I risultati, pubblicati sul British Journal of Nutrition, spiegano come mai sia importante fareprima di introdurre caffeina nell’organismo. Gli scienziati ...

HuffPostItalia : Multata a 80 anni perché senza mascherina: 'L’ho spostata solo per bere il caffè' - Emyli009 : RT @fish_and_shipp: 'In questo lavoro devi stare molto attenta perché se dici di sì sei rovinata e se dici di no sei rovinata lo stesso'… - blujasmine3 : RT @fish_and_shipp: 'In questo lavoro devi stare molto attenta perché se dici di sì sei rovinata e se dici di no sei rovinata lo stesso'… - la_nagli : RT @fish_and_shipp: 'In questo lavoro devi stare molto attenta perché se dici di sì sei rovinata e se dici di no sei rovinata lo stesso'… - Cinzialatin : RT @HuffPostItalia: Multata a 80 anni perché senza mascherina: 'L’ho spostata solo per bere il caffè' -

Ultime Notizie dalla rete : Caffè perché Multata a 80 anni perché senza mascherina: "L’ho spostata solo per bere il caffè" L'HuffPost